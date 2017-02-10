Кремлю не известно происхождение сотен танков на территории ДНР

Находящиеся в Донбассе танки поступили не из России, о происхождении этих машин Кремлю ничего не известно, заявил 10 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наверное, вы можете с одинаковым эффектом спросить и Москву, и Киев, откуда там танки, — тут я не располагаю информацией абсолютно. Я вам только могу сказать, что, естественно, не от России», - цитирует Пескова РИА Новости.

«Это все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева», - продолжил пресс-секретарь российского президента. Он добавил, что Киеву нужно адресовать и вопросы о том, почему «происходит такая серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей».

«Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий вооруженных сил Украины», - также заявил Песков, подчеркнув при этом, что по официальным каналам никакие добровольцы из России в Донбасс не отправляются.

В начале декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил о нескольких сотнях российских танков, находящихся на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик: «На временно оккупированных территориях Украины находится около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин, более тысячи российских артиллерийских систем и более 300 реактивных систем залпового огня».