СМИ сообщили об обсуждении отмены санкций советником Трампа и послом РФ

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн в декабре в ходе частного разговора обсудил с послом РФ в США Сергеем Кисляком вопрос отмены санкций против России. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Беседа между Флинном и Кисляком произошла за месяц до вступления Трампа в должность президента США.

Входе разговора советник Трампа делал попытки убедить Россию «не перегибать палку», вводя ответные меры на санкции, введенные уходящим президентом Бараком Обамой. Кроме того, Флинн намекнул, что администрация Трампа намерена ослабить ограничения, введенные его предшественником.

«У Кисляка осталось впечатление, что санкции будут позднее пересмотрены», — пояснил источник.

Сам Белый дом расценил переговоры Флинна с Кисляком как нецелесообразные и потенциально вводящие Москву в заблуждение по поводу пересмотра санкций.