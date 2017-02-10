Биатлонист Шипулин рассказал о причине конфликта с Фуркадом

Российский биатлонист Антон рассказал о причинах конфликта с французским коллегой Мартеном Фуркадом.

9 февраля Мартен Фуркад, выступая на чемпионате мира в Австрии, сбил россиянина Александра Логинова и перекрыл дорогу Антону Шипулину.

На церемонии награждения Шипулин и Логинов не подали Фукаду руки, а он отказался стоять с ними на одном подиуме и покинул церемонию.

«Крайней точкой стало то, что он толкнул Александра Логинова. Я спросил у Логинова, точно ли он сделал это специально, на что Саша сказал: точно. По записи видно, что он сделал это нарочно», — сказал Шипулин в интервью «Чемпионату».

«После финиша я был так зол, что сказал, что не буду жать Мартену руку. На это Логинов сказал: "А я тем более"», — добавил Шипулин.