Российские робототехнические конструкторы установлены в финских школах

25 школ в Финляндии получили оборудование для обучения программированию и робототехнике от петербургской робототехнической компании «РОББО», резидента кластера ИТ-технологий Фонда «Сколково», и благотворительной организации We Foundation, которая кроме прочего оказывает содействие научно-исследовательским работам, предоставляет гранты и стипендии.

«По результатам исследования НАУРР 2016 года, рынок образовательной робототехники в России составляет примерно 2% от мирового (11,483 млрд рублей в России и $9,843 млрд за рубежом). Именно поэтому Фонд “Сколково” активно поддерживает выход российских компаний этого сегмента на международный рынок. Успешная поставка конструктора в школы Финляндии – лишь первый шаг в этом направлении», –подчеркивает Алексей Гонноченко, Руководитель направления EdTech ИТ-кластера Фонда «Сколково». Он также отметил, что в январе компания приняла участие в крупнейшей выставке образовательных технологий BETT Show2017 в Лондоне на стенде инновационного центра «Сколково».

В основе стартовавшего в декабре прошлого года проекта – идея создания школьного класса инноваций, где дети смогли бы обучаться робототехнике, программированию и конструированию роботов на свободном аппаратном и программном обеспечении в интерактивном режиме. Павел Фролов, продюсер «РОББО», рассказывает о поставке оборудования: «Идея программы состоит в том, чтобы обеспечить высоким уровнем образования всех детей без исключения. Именно поэтому наше оборудование получили школы по всей территории Финляндии, а не только в крупных городах: наборы «РОББО» появились в Хельсинки, Турку, Порвоо, Пулконкоски, Ваасе и других».

Заявку на участие в проекте подало 450 учебных заведений. «Инновационные технологии – залог успешного будущего любого ребенка, и мы надеемся, что после успешного внедрения в Финляндии, конструкторы «РОББО» появятся в школах других стран», – подчеркивает Павел Фролов. К 2017 году на оборудовании «РОББО» уже обучаются около 10000 детей в российских и финских школах, а также в 31 «РОББО Клубах» – сети кружков компании, распространяющейся по франшизе.

Поставляемый набор – это программируемая модульная система ROBBO Robot kit с магнитными площадками для датчиков и плата с датчиками и программируемыми сенсорами ROBBO Lab. Все продукты оптимизированы для финского и английского языков и встроены в прозрачные картриджи – таким образом дети видят микроэлектронную часть. Кроме того, все компоненты учебного комплекса можно разбирать, чтобы ребенок мог понять принцип устройства и самостоятельно создать собственное.

«Конструкторы просты в сборке, использовании и обучении, а язык программирования Scratch прекрасно подходит для детского восприятия. Участники программы отмечают, что «РОББО» дает возможность не только познакомить детей с азами робототехники и программирования, но и развивать в них инженерное, инновационное мышление», – говорит Кристина Каркконен, директор по программам ROBBO Europe.

Помимо набора оборудования, в рамках проекта на протяжении года учителям будет предоставлена необходимая техническая поддержка, а также бесплатные тренинги и курсы повышения квалификации.