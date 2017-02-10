В Кремле отдали продление СНВ-3 на откуп США

Продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) зависит от позиции США, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не стал бы сейчас формулировать никаких позиций», — заявил Песков.

Он отметил, что у двух стран был «определенный перерыв в диалоге по вопросам стратегической безопасности», поэтому сейчас необходим «взаимный апдейт информации, позиций».

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопрос продления СНВ-3 «зависит от позиции наших американских партнеров».

Ранее сегодня Reuters со ссылкой на источники сообщил о том, что в ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Трамп назвал СНВ-3 «плохой сделкой» для его страны.

Согласно договору, США и РФ должны до февраля 2018 года сократить число своих стратегических ядерных боеголовок до 1550 штук. Это число является минимальным показателем за несколько десятилетий.

Договор вступил в силу в 2011 году и действует 10 лет.