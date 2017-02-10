Новая волна сноса самостроя в Москве начнется после 14 февраля

В Москве новая, четвертая по счету волна снова самостроя начнется после 14 февраля и будет проводиться в светлое время суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости.

Всего будет снесено 13 объектов площадью 2435,2 кв.м, в том числе объекты, расположенные вдоль аллеи на тротуаре по ул. Егора Абакумова, д.10А и 10А стр.1-5 (СВАО) и на ул. Маршала Василевского, д. 13, стр.1 (СЗАО).

Владельцев объектов проинформировали о необходимости снести их. По статистике Госинспекции, владельцы добровольно демонтируют свои объекты в 76% случаев.

«В Госинспекцию по недвижимости по 11 объектам поданы заявления на демонтаж собственными силами, по 30 объектам получены уведомления о согласии на демонтаж при содействии префектур округов. 30 объектов самостроя уже демонтированы, территория планируется к благоустройству», — отметили в службе.