«Ъ» назвал причину удара ВКС РФ по турецким военным

Несогласованное перемещение турецких военных в заранее определенный для сбрасывания бомб квадрат в Сирии могло стать причиной того, что они попали под авиаудар российских ВКС. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники.

Как отмечает издание, подготовка авиавылета проходила в штатном режиме. Пилоты получили задание, и самолеты выдвинулись с авиабазы Хмеймим в провинции Латакия в провинцию Эль-Баб, где и сбросили бомбы «без критических отклонений».

Когда по возвращении сил ВКС на базу стало известно об инциденте, о нем тут же было доложено высшему военно-политическому руководству страны.

По данным издания, первая реакция Анкары на трагедию говорит о том, что Турция не намерена доводить до состояния конфликта в отношениях с РФ.

Отметим, что 9 февраля при бомбардировке в Сирии погибли трое турецких военных и были ранены 11. Россия назвала инцидент несчастным случаем, а президент РФ Владимир Путин лично выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Эрдогану.