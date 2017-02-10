Таблоид рассказал о выходе из строя всех британских ударных подлодок

Все семь британских ударных подлодок в настоящее время вышли из строя, пишет таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники.

По его данным, четыре субмарины типа Trafalgar находятся «на последнем дыхании», а три новые подлодки типа Astute постоянно имеют технические проблемы.

При этом их строительство обошлось в 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что ремонтные работы идут на пяти британских подлодках. Лишь подводная лодка Astute проходит испытания в море и через несколько недель будет готова к боевому дежурству.