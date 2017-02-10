Сборная РФ по биатлону пригласит спортсменов из Франции на чай после конфликта с Фуркадом

Сборная России по биатлону намерена направить приглашение на чай французской команде, чтобы загладить конфликтную ситуацию между лидерами команд Антоном Шипулиным и Мартеном Фуркадом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера сборной России Александра Касперовича.

«Мы хотим, чтобы в биатлоне вновь воцарилась добродушная обстановка и не было косых взглядов. Хочется, чтобы лидеры помирились. Мы думаем пригласить французскую делегацию в гости. Попьем чая, пусть две команды посидят, пообщаются», — отметил он.

«Тренерам нальем водки», — пошутил Касперович.

Напомним, при награждении сборной России, которая оказалась третьей в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руку, а последний ушел с пьедестала почета, на который вскоре вернулся. Россияне посчитали, что во время эстафеты Фуркад намеренно уронил Логинова.