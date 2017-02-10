10 февраля 2017, 18:22
Трамп похвалил Литву за поддержку целостности Украины
Президент США Дональд Трамп поздравил литовцев с 99-й годовщиной независимости, которую страна отметил 16 февраля.
В поздравительном письме, опубликованном на сайте посольства США в Литве и обращенном к президенту Литвы Дале Грибаускайте, говорится, что США уважают ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также говорится о поддержке Литвой диверсификации энергетики и безопасности в Европе и регионе.
Кроме того, Трамп похвалил Грибаускайте за участие в операциях НАТО в Афганистане и за совместную борьбу с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).
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