Трамп похвалил Литву за поддержку целостности Украины

Президент США Дональд Трамп поздравил литовцев с 99-й годовщиной независимости, которую страна отметил 16 февраля.

В поздравительном письме, опубликованном на сайте посольства США в Литве и обращенном к президенту Литвы Дале Грибаускайте, говорится, что США уважают ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также говорится о поддержке Литвой диверсификации энергетики и безопасности в Европе и регионе.

Кроме того, Трамп похвалил Грибаускайте за участие в операциях НАТО в Афганистане и за совместную борьбу с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).