В США арестован атаковавший банки хакер из России

В Лос-Анджелесе арестован россиянин Александр Твердохлебов по подозрению в хищении денег с банковских счетов с помощью кибератак. Об этом сообщает The Daily Beast.

Арест произошел 1 февраля.

По данным следствия, Твердохлебов мог похищать деньги со счетов банков в 2009–2010 годах. По мнению американских спецслужб, хакер мог использовать ботнет или сеть устройств из десяти тысяч зараженных компьютеров.

В банковских ячейках Твердохлебова обнаружили и изъяли в общей сложности 272 тысячи долларов.

Найти Твердохлебова спецслужбам помогла его переписка с хакером Вадимом Поляковым, ранее осужденным за кибермошенничество. В частности, он стоял во главе хакерской группой, которая взламывала аккаунты пользователей сайта StubHub.com, продающего билеты на спортивные и развлекательные мероприятия.

В материалах дела сказано, что Твердохлебов в 2009 году получил гражданство США после того, как женился на американке. Впоследствии они развелись.