Украина устроит стрельбы из «Буков» возле границы с Крымом

Минобороны Украины в 2017 году планирует провести стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи крымской границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оборонного ведомства Дмитрия Гуцуляка.

Гуцуляк заявил, что стрельбы пройдут на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области Украины, но не уточнил дату их проведения.

В начале декабря Украина провела вблизи границы с Крымом испытания зенитных ракет средней дальности С-300. Первоначально Киев заявил, что зона стрельб затронет российские территориальные воды, однако после протеста Москвы сдвинул ее в нейтральные воды.

По сообщению Гуцуляка, в 2017 году украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian на полигоне «Шабла» в Болгарии.