Трамп пообещал Си Цзиньпину следовать политике «одного Китая»

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заверил его в том, что он намерен и далее придерживаться политики «одного Китая». Его слова приводит Reuters со ссылкой на сообщение Белого дома.

Разговор между Трампом и Си Цзиньпином состоялся вечером 9 февраля.

«Представители Соединенных Штатов и Китая будут участвовать в дискуссиях и переговорах по различным вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в заявлении Белого дома.

Лидеры стран обменялись взаимными приглашениями с визитами.

Белый дом оценил беседу Трампа и Си Цзиньпина как «сердечный разговор», во время которого они выразили наилучшие пожелания народам.

Отметим, ранее Трамп в письме Си Цзиньпину выразил надежду на сотрудничество с китайским коллегой.