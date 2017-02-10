10 февраля 2017, 10:53
Дело новосибирского экс-губернатора Юрченко закрыли за отсутствием состава
Уголовное дело, заведенное в 2014 году в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Юрченко Александр Балян.
Дело касалось превышения должностных полномочий. По первоначальной версии следствия, в мае 2012 года Юрченко незаконно перевел испытательный полигон завода «Нозип» в Ордынском районе области в категорию земель сельскохозназначения.
«Следствие после 2,5 лет расследования уголовного дела, возбужденного 3 сентября 2014 года, прекратило его за отсутствием состава преступления 3 февраля 2017 года», — отметил защитник.
В СКР пока не прокомментировали ситуацию и не подтвердили закрытие уголовного дела.
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