Дело новосибирского экс-губернатора Юрченко закрыли за отсутствием состава

Уголовное дело, заведенное в 2014 году в отношении экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, закрыто за отсутствием состава преступления. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Юрченко Александр Балян.

Дело касалось превышения должностных полномочий. По первоначальной версии следствия, в мае 2012 года Юрченко незаконно перевел испытательный полигон завода «Нозип» в Ордынском районе области в категорию земель сельскохозназначения.

«Следствие после 2,5 лет расследования уголовного дела, возбужденного 3 сентября 2014 года, прекратило его за отсутствием состава преступления 3 февраля 2017 года», — отметил защитник.

В СКР пока не прокомментировали ситуацию и не подтвердили закрытие уголовного дела.