Водителя директора «Ленкома» оштрафовали за проезд по тротуару

Сотрудники ГИБДД оштрафовали на 2 тысячи рублей водителя Toyota Land Cruiser за проезд по тротуару в центре Москвы. Эту информацию РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Накануне в сети появилось видео, где Toyota Land Cruiser пытается проехать по тротуару. Когда ему преграждает движение пешеход и начинает снимать происходящее, из машины, с переднего пассажирского сиденья выскакивает мужчина.

Он угрожает пешеходу, называет его сопляком и пытается силой столкнуть с места.

Вскоре выяснилось, что этим пассажиром был директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер.

Это подтвердил и художественный руководитель театра Марк Захаров.

«Моя машина подъехала к служебному входу театра, чтобы разгрузить буклеты, изданные к юбилейному вечеру. Затем вышел я, и мы уже хотели уезжать, как в этот момент молодой человек 17-18 лет, не представившись, начал производить съемку с телефона, не давая машине проехать, — заявил ТАСС Варшавер.

В беседе с «Коммерсантъ FM» он выдвинул другую версию нахождения на тротуаре: «Я не могу допустить, чтобы Леонид Сергеевич Броневой в свои почти 90 лет ходил пешком 20-30 метров, когда машина может забрать его. Это всего одна-полторы минуты, пока он садится в машину».