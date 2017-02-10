Захарова опровергла ввоз «запрещенки» дипломатами

Разговоры о том, что российские дипломаты ввозят в страну попавшие под эмбарго продукты, являются вымыслом, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Я реально не знала, что существует такой миф, что дипломаты "запрещенку" возят. Это реально какие-то мифы», — отметила она в интервью на «Нашем радио».

Захарова отметила, что говорит «про себя и тех коллег».

Она добавила, что ввозить санкционные продукты «даже несолидно как-то».

«У нас в последние 5-7 лет абсолютно четкая, строгая установка, и я вас могу уверить, что никто по дипломатическим паспортам никуда за границу за сырами и другой "запрещенкой" не выезжает», — подчеркнула представитель МИДа.

Интервью музыкальной станции она давала в честь Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.