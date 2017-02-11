В Новгороде сотрудники ГИБДД сломали протез водителю-инвалиду

В Великом Новгороде сотрудники ГИБДД остановили машину инвалида, чтобы измерить светопроницаемость его стекол. Полицейским пришлось силой вытащить мужчину из машины, при этом ему повредили протез руки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР.

Инцидент произошел 19 января.

Инвалид и его близкие подали заявление в суд о неправомерном применении силы. Однако районный суд Новгорода признал поведение полицейских обоснованным и оштрафовал водителя-инвалида на 500 рублей за отказ подчиниться требованиям полиции.

Следователи СКР, в свою очередь, возбудили уголовное дело против полицейских по статье «Превышение должностных полномочий».