В Москве откроется первый автодром для обучения езде на мотоцикле

В Москве откроется первая площадка, специально созданная для обучения езде на мотоцикле, сообщил заммэра Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».

Обучение будет вестись по программе, разработанной городским департаментом транспорта.

Автодром появится в этом году на базе учебного комбината «Мосгортранс». Столичные власти надеются, что он позволит повысить навыки вождения мотоцикла и снизить число ДТП с участием мотоциклистов.