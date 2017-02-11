11 февраля 2017, 12:35
В Москве откроется первый автодром для обучения езде на мотоцикле
В Москве откроется первая площадка, специально созданная для обучения езде на мотоцикле, сообщил заммэра Максим Ликсутов, передает «Интерфакс».
Обучение будет вестись по программе, разработанной городским департаментом транспорта.
Автодром появится в этом году на базе учебного комбината «Мосгортранс». Столичные власти надеются, что он позволит повысить навыки вождения мотоцикла и снизить число ДТП с участием мотоциклистов.
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