В Новой Зеландии на берег выбросились еще 200 черных дельфинов

В Новой Зеландии за сутки на берег выбросились еще 200 черных дельфинов, сообщает Radio New Zealand со ссылкой на департамент охраны природных ресурсов страны.

В четверг около 400 особей выбросились на берег Южного острова Новой Зеландии. Из них 100 дельфинов удалось спасти, еще примерно 20 пришлось усыпить после их новой попытки достичь пляжа.

Оставшиеся 80 дельфинов в пятницу присоединились к новой стае из 120 особей и вновь выбросились на берег.

Попытки спасти животных предпринимают около 500 волонтеров.