Украина направила запрос из-за задержания 47 своих граждан в РФ

МИД Украины направил российским дипломатам и МВД РФ запросы по поводу задержания 47 украинских граждан в Подмосковье. Об этом сообщается на странице консульской службы Украины в Facebook.

Запросы касаются подтверждения информации о гражданстве задержанных, составе инкриминируемых им преступлений, месте содержания и наличии у них адвоката.

Накануне МВД России сообщило о ликвидации наркосиндиката «ХимПром», действовавшего в Киеве и Московской области.

В результате операции в Подмосковье были задержаны 67 участников группировки, 47 из которых являются гражданами Украины.