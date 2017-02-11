Россияне победили шведов 4:2 на этапе Еврохоккейтура

Сборная России победила команду Швеции в матче второго тура «Шведских игр», сообщает «Чемпионат».

Встреча проходила в Гетеборге и завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0). В составе российской сборной три шайбы забил Кирилл Капризов, один гол провел Максим Карпов.

Ранее сегодня команда Чехии обыграла финнов (7:1).

«Шведские игры» — это этап Европейского хоккейного тура, в котором принимают участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии.

Каждая страна проводит у себя дома по одному турниру. Еврохоккейтур рассматривается как подготовительный этап к чемпионату мира.