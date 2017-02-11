Путин внес проект закона о расширении полномочий ФСО

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, расширяющего полномочия сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО). Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В частности, помимо использования транспортных средств россиян в неотложных целях (ст. 15 п. 8 закона «О государственной охране») сотрудники ФСО смогут использовать аэропорты, аэродромы и речные порты.

Кроме того сотрудники ФСО в качестве оружия смогут использовать транспортные и иные подручные средства.

Применить оружие они будут вправе, если задерживаемый человек с обнаженным оружием попытается приблизиться к сотруднику ФСО или дотронется до его оружия.

Кроме этого законопроект предлагает запретить сотрудникам ФСО размещать в интернете фотографии, видео и другие материалы о себе и коллегах, позволяющие «раскрыть принадлежность к органам государственной охраны».