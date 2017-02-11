Общий убыток стадионов ЧМ-2018 может превысить 2,4 млрд рублей

Работа семи стадионов, которые строятся за счет государства к чемпионату мира 2018 года в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске, может быть убыточной в следующие три года. Общий убыток может превысить 2,4 млрд рублей, сообщает RNS со ссылкой на предварительные экспертные оценки.

Эти оценки на период 2018-2020 годов были подготовлены в виде рабочих материалов для обсуждения в профильных ведомствах. Сценарий с убытком в 2,4 млрд рублей является пессимистическим.

Базовый сценарий предусматривает, что в 2018 году убытки стадионов составят около 1 млрд рублей, в следующем году сократятся до 500 млн рублей, а к 2020 году — до 130 млн рублей. Стадионы при этом сценарии выйдут на окупаемость к 2022 году.

Самый оптимистичный вариант предполагает, что в 2018 году убыток составит более 800 млн рублей, однако уже к 2019 году стадионы выйдут на самоокупаемость и их совокупная прибыль будет около 300 млн рублей.