Американцев пригласили наблюдать за переговорами по Сирии в Астане

Представители США приглашены на новую встречу по межсирийскому урегулированию в Астане в качестве наблюдателей, сообщается на сайте МИД Казахстана.

Встреча должна пройти 15-16 февраля. Для участия в переговорах приглашены представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, Иордании и спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.

Согласно сообщению стран-гарантов мирного процесса — России, Турции и Ирана — на планируется обсудить режим прекращения огня в Сирии и положения о совместной оперативной группе.

Встреча должна стать прологом к межсирийским переговорам в Женеве.