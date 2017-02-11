11 февраля 2017, 16:10
Американцев пригласили наблюдать за переговорами по Сирии в Астане
Представители США приглашены на новую встречу по межсирийскому урегулированию в Астане в качестве наблюдателей, сообщается на сайте МИД Казахстана.
Встреча должна пройти 15-16 февраля. Для участия в переговорах приглашены представители правительства Сирии, вооруженной сирийской оппозиции, Иордании и спецпредставитель генсека ООН Стаффан де Мистура.
Согласно сообщению стран-гарантов мирного процесса — России, Турции и Ирана — на планируется обсудить режим прекращения огня в Сирии и положения о совместной оперативной группе.
Встреча должна стать прологом к межсирийским переговорам в Женеве.
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