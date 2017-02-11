11 февраля 2017, 14:38
Иран может разрешить пролет российских ВКС для операции в Сирии
В случае запроса Минобороны РФ Иран может разрешить России использовать свое воздушное пространство для пролета российской военной авиации в Сирию. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, передает РИА Новости.
По словам Шахмани, «есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии».
Летом прошлого года стало известно, что Москва использует иранскую авиабазу Хамадан, однако в конце августа Россия ушла с этой базы.
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