Иран может разрешить пролет российских ВКС для операции в Сирии

В случае запроса Минобороны РФ Иран может разрешить России использовать свое воздушное пространство для пролета российской военной авиации в Сирию. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани, передает РИА Новости.

По словам Шахмани, «есть вероятность предоставления российским самолетам возможности пролета через воздушное пространство Ирана для поддержки наземных операций в Сирии».

Летом прошлого года стало известно, что Москва использует иранскую авиабазу Хамадан, однако в конце августа Россия ушла с этой базы.