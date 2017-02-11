Кадыров рассказал о задачах чеченцев в Сирии

Сотрудники военной полиции из Чечни служат в составе сводного батальона в сирийском городе Алеппо. Об этом в эфире НТВ заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Он отметил, что чеченцы предварительно прошли усиленную военную подготовку и теперь знают, как выявлять террористов, «знают, как найти общий язык с народом».

«Части министерства обороны России присутствуют во всех субъектах, в том числе и в Чечне. Была направлена военная полиция, в которую также вошли полицейские из Чеченской республики», — цитирует Кадырова РИА Новости.

«Татары, русские, чеченцы — они вместе защищают там мусульман. Они не дают разным течениям ссорить народ между собой», — добавил глава Чечни.