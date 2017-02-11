Назван единственный потерпевший по делу «Шалтая-Болтая»

Следственное управление ФСБ признало потерпевшим от действий хакерской группировки «Шалтай-Болтай» только одного человека — директора проектов ЖКХ Сбербанка Евгения Кислякова. Об этом пишет «Росбалт» со ссылкой на источник.

По его словам, установить других потерпевших по делу сложно, поскольку они отрицают взлом и публикацию «Шалтаем-Болтаем» их почтовых ящиков.

Всего задержаны три члена группировки — Владимир Аникеев (Льюис), Константин Тепляков (Мартовский Заяц) и Александр Филинов (Шляпник).

Ранее группировку связывали с ФСБ и делом о госизмене в спецслужбе, по которому проходят сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев. Однако предполагаемые члены «Шалтая-Болтая» опровергали свою причастность к ФСБ.