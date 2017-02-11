Адвокат Сноудена назвал спекуляциями обсуждение выдачи его подзащитного

Российский адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, прокомментировал сообщения об обсуждении передачи его подзащитного США.

Ранее NBC со ссылкой на источники сообщил, что, по их данным, в Москве обсуждают возможность выдачи Сноудена в США в качестве «подарка» президенту Дональду Трампу.

Сам Сноуден заявил, что эти сообщения являются «неопровержимым доказательством того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не выдает своих шпионов за границу, потому что остальные будут бояться, что они следующие».

Кучерена в комментарии «Интерфаксу» заявил: «У России нет никаких законных правовых оснований для выдачи Сноудена. Все эти разговоры — обычные спекуляции. Кто-то желаемое выдает за действительное».

Кучерена напомнил, что Сноудену предоставлен вид на жительство в России, что «позволяет ему пользоваться всеми правами и обязанностями, которые имеют граждане РФ».

«Россия не торгует людьми и правами человека, хотя американские спецслужбы постоянно пытаются втягивать нас в различные провокации», — заявил адвокат.