Медведев присвоил имена пяти островам на Курилах

Премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев присвоил названия пяти безымянным островам Курильской гряды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства.

Дать островам имена предложили депутаты Сахалинской областной думы. В названиях увековечена память генерал-лейтенанта К. Н. Деревянко, генерал-лейтенанта А. Р. Гнечко, дипломата А. А. Громыко, бывшего губернатора Сахалинской области И. П. Фархутдинова и капитана дальнего плавания А. И. Щетининой.

Все острова, о которых идет речь, находятся на территории Сахалинской области.