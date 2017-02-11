На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин

На Кутузовском проспекте возле дома №59 столкнулись шесть автомобилей, в результате пострадала девушка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное управление ГИБДД.

«При лобовом столкновении автомобилей пострадала только одна беременная женщина. Погибших в аварии нет. Всего в ДТП в общей сложности разбитыми оказались шесть машин», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

ДТП произошло в районе пересечения Кутузовского проспекта с Кременчугской улицей по направлению в центр города.

Движение в центр из-за аварии на этом участке практически остановлено, в сторону МКАД образовалась большая пробка.