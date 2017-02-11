В ЛНР рассказали о занятых украинскими военными домах мирных жителей

В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявляют, что украинские силовики занимают частные дома жителей прифронтовых районов Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Марочко привел данные местных жителей, согласно которым в городе Попасная, находящемся под контролем украинских военных, «подтверждаются факты мародерства и незаконного занятия жилых помещений военнослужащими второго батальона 24-й бригады ВСУ, располагающегося в районе данного населенного пункта».

По его данным, местные жители из-за этого подали в украинскую полицию более 15 заявлений. Также, по словам Марочко, действия украинских военных подтверждаются отчетами миссии ОБСЕ.

Он отметил, что в отчете миссии от 10 февраля говорится о двух частных домах в селе Малиновое Станично-Луганского района, которые заняли украинские военные.

Между тем в самом отчете, опубликованном на сайте ОБСЕ, сообщается о ракетных обстрелах села Малиновое 8 февраля.

«Четвертое место удара находилось в лесопосадке вдали от дома. Команда Миссии видела два дома, находившиеся в 35 м и 100 м от мест ударов соответственно. Оба дома были заняты военнослужащими ВСУ», — отмечается в документе.