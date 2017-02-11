Российские спортсмены отказались возвращать отнятые из-за допинга медали

Большинство российских спортсменов, лишенных олимпийских наград за нарушение антидопинговых правил, не согласны возвращать медали. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает «Интерфакс».

«Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали», — сообщил чиновник.

Он отметил, что Олимпийский комитет России ведет работу по возвращению отозванных медалей Игр по поручению МОК.