11 февраля 2017, 14:25
Российские спортсмены отказались возвращать отнятые из-за допинга медали
Большинство российских спортсменов, лишенных олимпийских наград за нарушение антидопинговых правил, не согласны возвращать медали. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, сообщает «Интерфакс».
«Мало спортсменов соглашается с тем, чтобы возвращать олимпийские медали», — сообщил чиновник.
Он отметил, что Олимпийский комитет России ведет работу по возвращению отозванных медалей Игр по поручению МОК.
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