Минобороны РФ сообщило о взятии форпоста ИГ и дороги на Ракку

По сообщению министерства обороны России, сирийская правительственная армия при поддержке российской авиации сегодня освободила «наиболее укрепленный форпост» «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) на подступах к городу Эль-Баб. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Форпостом Минобороны называет населенный пункт Тадеф. Также сообщается, что сирийская правительственная армия вышла на согласованную с турецкой стороной линию разграничения с вооруженной оппозицией — «Сирийской свободной армией».

В Минобороны России сообщают, что правительственные силы Сирии уничтожили более 650 боевиков, а также их технику.

Помимо этого «полностью взята под контроль дорога в направлении города Ракка, по которой осуществлялось снабжение вооружением и боеприпасами» боевиков ИГ.