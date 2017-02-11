Землетрясение на Филиппинах повредило аэропорт

На юге Филиппин ночью произошло мощное землетрясение. В результате погибли, по меньшей мере, четыре человека, более 120 получили травмы. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в провинции Северный Суригао. Повреждения получили жилые дома и взлетно-посадочная полоса аэропорта Суригато. Из-за этого аэропорт закрыт.

Центр подземных толчков находился в 14 км к северо-западу от города Суригао на глубине 11 километров.

После основного землетрясения были зарегистрированы еще около 100 афтершоков.