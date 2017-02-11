11 февраля 2017, 15:29
В Турции назначен референдум об изменении Конституции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон об изменениях в Конституцию страны по переходу от парламентской к президентской форме управления. Об этом сообщается на сайте президента.
Ранее эти поправки одобрил турецкий парламент. Сегодня же Высший избирательный совет страны назначил дату референдума, на котором должны быть утверждены изменения в основном законе, сообщает AP.
Референдум пройдет 16 апреля. В случае одобрения поправки вступят в силу в 2019 году.
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