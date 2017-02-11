В Турции назначен референдум об изменении Конституции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон об изменениях в Конституцию страны по переходу от парламентской к президентской форме управления. Об этом сообщается на сайте президента.

Ранее эти поправки одобрил турецкий парламент. Сегодня же Высший избирательный совет страны назначил дату референдума, на котором должны быть утверждены изменения в основном законе, сообщает AP.

Референдум пройдет 16 апреля. В случае одобрения поправки вступят в силу в 2019 году.