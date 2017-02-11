Премьер Польши решила руководить правительством из больницы

Глава польского правительства Беата Шидло, которая накануне попала в больницу после ДТП, на некоторое время останется в медучреждении, сообщает AP со ссылкой на пресс-службу премьера.

Там отметили, что серьезных травм она не получила и будет работать из больницы, пока не завершаться обследования.

Накануне вечером в кортеж Шидло врезался автомобиль Fiat Seicento. В результате, как пишет Gazeta Wyborcza, бронированный Audi A8, в котором ехала премьер-министр, врезался в дерево. Один из офицеров ее охраны сломал ногу.

За рулем Fiat Seicento находился 21-летний молодой человек. Он поворачивал налево и, после того как первая машина кортежа проехала, решил проскочить. В результате его автомобиль врезался в Audi премьера. Водитель признал свою вину.