Порошенко продемонстрировал испытания новых ракет

На странице президента Украины Петр Порошенко в Facebook появилось сообщение об успешном испытании новых ракетных пусковых установок для вертолетов и самолетов.

«Есть хорошая новость. "Укроборонпром" разработал новое ракетное вооружение для Военно-воздушных сил Украины. Ракеты калибром 57 мм предназначены для поражения наземных целей и спроектированы для вооружения ударных вертолетов и самолетов», — говорится в сообщении.

Здесь же опубликовано видео стрельб с вертолета.

Президент отметил, что во время испытаний экипаж вертолета попал в заданные цели и похвалил летчиков.