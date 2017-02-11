Путин предложил правила проведения обысков у адвокатов

В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок проведения обысков у адвокатов и уточняет их полномочия. Автор инициативы — президент России Владимир Путин, сообщается в карточке документа, размещенного на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект вносит поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Предлагается закрепить в нем положение, что обыск у адвоката производится «только на основании судебного решения, в котором должны быть указаны конкретные отыскиваемые объекты и данные, служащие основанием для проведения обыска».

Также запрещается изъятие во время обыска материалов к другим делам и их фотографирование или иная фиксация.

Кроме того защитнику предлагается гарантировать участие в следственных действиях, которые производятся по его ходатайству или ходатайству его клиента.