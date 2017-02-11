Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки

Лидеры сборных команд России и Франции Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали другу другу руки. Фотография примирения спортсменов опубликована в твиттере Союза биатлонистов России.

Рукопожатие состоялось после гонки на этапе Кубка мира.

«Каждый для себя почерпнул что-то свое в этом конфликте. Общались на протяжении двух дней, поняли позиции друг друга. Не пришли к определенному компромиссу, но решили помириться, возобновить наши нормальные отношения», — прокомментировал Шипулин конфликт с Фуркадом в эфире «Матч ТВ» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее на этой неделе Фуркад во время смешанной гонки наехал на лыжу другого россиянина — Александра Логинова, из-за чего тот упал, а на награждении вместе с Шипулиным отказался пожать Фуркаду руку.

Со своей стороны, французский спортсмен спрыгнул с пьедестала, когда на него зашли россияне.