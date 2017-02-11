СБУ сообщила о задержании женщины-снайпера ДНР

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на линии разграничения в Донбассе предполагаемую женщину-снайпера самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Женщину задержали при попытке попасть на подконтрольную украинским властям территорию для переоформления документов. Сотрудники СБУ посчитали ее «снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом Внутренних войск МВД ДНР».

Ведомство также публикует видео допроса задержанной, на котором она признается, что в течение четырех месяцев проходила подготовку вблизи Таганрога в Ростовской области России.

Ее обвиняют по статье «Создание террористической группы или террористической организации».

Внешность и голос подозреваемой на видео были изменены.