11 февраля 2017, 14:13
СБУ сообщила о задержании женщины-снайпера ДНР
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на линии разграничения в Донбассе предполагаемую женщину-снайпера самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщается на сайте СБУ.
Женщину задержали при попытке попасть на подконтрольную украинским властям территорию для переоформления документов. Сотрудники СБУ посчитали ее «снайпером взвода быстрого реагирования и радиотелеграфистом Внутренних войск МВД ДНР».
Ведомство также публикует видео допроса задержанной, на котором она признается, что в течение четырех месяцев проходила подготовку вблизи Таганрога в Ростовской области России.
Ее обвиняют по статье «Создание террористической группы или террористической организации».
Внешность и голос подозреваемой на видео были изменены.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое