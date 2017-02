Сноуден прокомментировал обсуждение его выдачи США

Бывший сотрудник ЦРУ США Эдвард Сноуден, получивший в России временное убежище, прокомментировал информацию СМИ о том, что российские власти якобы обсуждают его выдачу на родину в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу.

«И наконец: неопровержимые доказательства того, что я никогда не сотрудничал с российской разведкой. Ни одна страна не выдает своих шпионов за границу, потому что остальные будут бояться, что они следующие», — написал Сноуден в твиттере.

Finally: irrefutable evidence that I never cooperated with Russian intel. No country trades away spies, as the rest would fear they're next. https://t.co/YONqZ1gYqm

Также Сноуден опроверг сравнение себя с Анной Чапман, которую США в 2010 году вместе с группой других российских разведчиков обменяли на россиян, подозреваемых в шпионаже в пользу США.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, «это были арестованные шпионы, которых освободили».

I'm afraid you are famously confused. Those are all where captured spies were FREED. That's how it works. They are never traded into prison. https://t.co/R5mx8pV0jh