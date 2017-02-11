Трамп может подписать новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп может подписать новый указ, который запретит въезд в страну гражданам семи мусульманских государств. Об этом он сам заявил журналистам, пишет Bloomberg.

В конце января Трамп издал указ, запрещающий в течение 90 дней въезд в страну гражданам Сирии, Ирана, Ливии, Ирака, Йемена, Судана и Сомали. Кроме того на 120 дней вводился запрет на прием большинства беженцев.

Вскоре суд приостановил действе указа, пока не решится, противоречит он Конституции страны или нет.

«Мы выиграем этот спор. Проблема заключается в том, что на это нужно время. Мы выиграем этот спор. Но у нас есть много других вариантов, в том числе издание нового указа», — заявил Трамп на борту президентского лайнера.

По словам президента, новый документ будет повторять содержание приостановленного указа.