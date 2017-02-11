Самолет «Аэрофлота» экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни пассажира

Пассажирский «Боинг-777» «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Хабаровск, экстренно сел в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния одного из пассажиров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел ночью. Состояние пассажира предварительно оценивалось как критическое, поэтому капитан воздушного судна запросил посадку в ближайшем аэропорту.

В Екатеринбурге самолет приземлился около часа ночи. Пассажир скончался по дороге в больницу.

Источник агентства отметил, что медики аэропорта прибыли к трапу сразу же после того как сел самолет.