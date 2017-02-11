Захарова прокомментировала сообщения о выдаче Сноудена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала несвежей историей сообщение NBC о том, что в России якобы обсуждают возможность выдачи Эдварда Сноудена «в подарок» президенту США Дональду Трампу. Об этом говорится на странице Захаровой в Facebook.

По мнению дипломата, за публикацией стоят американские спецслужбы, которые хотят «возмущения общественного мнения и поддержания градуса».

«Очевидно, что давление на новую администрацию со стороны политических оппонентов внутри США продолжается, торг в разгаре», — считает представитель МИДа.

По ее словам, такой же, заказной со стороны спецслужб характер имеет и публикация CNN о подтверждении подлинности части компромата на Трампа.