Название «Зенит-Арены» определит спонсор команды

Стадион на Крестовском острове Петербурга, который неофициально называют «Зенит-Ареной», могут переименовать под конкретного спонсора, если футбольный клуб «Зенит» получит стадион в свое управление. Об этом заявил гендиректор клуба Максим Митрофанов, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что вопрос о передаче стадиона в управление клуба «сейчас решается».

«Если решение будет положительным, то и вопрос с именем арены будет в ведении клуба. Не исключена возможность, что имя, а точнее бренд, будет выставлен на продажу», — сказал гендиректор «Зенита».

На вопрос, есть ли среди претендентов на название спонсор «Зенита» «Газпром», Митрофанов ответил, что «пока предметных разговоров не велось».