12 февраля 2017, 11:22
В Турции арестован предполагаемый исполнитель теракта в клубе в Стамбуле
Гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов арестован в Турции по подозрению в исполнении теракта в стамбульском ночном клубе Reina 1 января, сообщает Anadolu.
Машарипову вменяется участие в деятельности террористической группировки, попытка свержения конституционного строя, убийства и незаконное владение оружием.
Напомним, в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В числе жертв теракта оказалась гражданка России.
Задержанный в ходе расследования Машарипов признал свою вину в совершении теракта по поручению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).
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