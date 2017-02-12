В Турции арестован предполагаемый исполнитель теракта в клубе в Стамбуле

Гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов арестован в Турции по подозрению в исполнении теракта в стамбульском ночном клубе Reina 1 января, сообщает Anadolu.

Машарипову вменяется участие в деятельности террористической группировки, попытка свержения конституционного строя, убийства и незаконное владение оружием.

Напомним, в результате вооруженного нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы. В числе жертв теракта оказалась гражданка России.

Задержанный в ходе расследования Машарипов признал свою вину в совершении теракта по поручению террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).