В упавшем на Алтае вертолете мог быть бывший вице-премьер республики

На борту вертолета Robinson R-66, предположительно потерпевшего крушение на Алтае, мог находиться бывший вице-премьер республики Анатолий Банных, а также двое его детей, сообщают «Вести.ру» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Глава администрации района Владислав Рябченко рассказал, что момент катастрофы видели сотрудники Алтайского биосферного заповедника, они же сообщили о случившемся в экстренные службы.

В правоохранительных органах сообщают, что вертолет упал в Телецкое озеро в месте, где глубина достигает 280 метров, а вода не замерзает.

Анатолий Банных, который мог находиться в вертолете, в 2009 году выжил в другой авиакатастрофе, когда у горы Черной на Алтае упал вертолет Ми-8, отмечают «Вести.ру».