В Великобритании пожаловались на рост киберугрозы со стороны России

Глава британского Центра национальной кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин заявил, что отмечается рост киберугрозы со стороны России, сообщает The Sunday Times.

Мартин утверждает: «В случае с правительственными учреждениями это проникновение в систему для получения информации о государственной политике Соединенного Королевства по любому вопросу, начиная с энергетики до дипломатии, до информации о конкретном секторе. С компаниями это может быть с целью кражи интеллектуальной собственности» (цитата по РИА Новости).

Кроме того, NCSC фиксирует рост числа атак на «незащищенные цели»: местные советы, благотворительные организации и университеты. Целью хакеров, как утверждается, является похищение личных данных или результатов исследований.

Между тем, российская сторона жалуется на атаки на свою информационную инфраструктуру. В ФСБ заявили, что за прошедший год объекты критической информационной инфраструктуры России подвергались атакам около 70 млн раз.

Рост числа попыток взлома российских информационных систем отметил также секретарь Совбеза России Николай Патрушев.