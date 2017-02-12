Троих саратовцев обвинили в попытке изнасилования фельдшера скорой помощи

Трое мужчин задержаны в Саратове по подозрению в покушении на изнасилование фельдшера скорой помощи, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным следствия, днем 11 февраля фельдшер прибыла по вызову о высоком артериальном давлении у 41-летнего жителя дома на улице Шелковичной. Когда женщина вошла в квартиру, хозяин жилья запер дверь и отказался выпустить фельдшера. Закрывшись в ванной комнате, медработник позвонила диспетчеру скорой помощи и сообщила о случившемся.

«В связи с тем, что медицинскому работнику стали поступать угрозы о применении насилия от находившихся в квартире мужчин, женщина вышла из ванной комнаты. Тогда двое из присутствующих стали осуществлять действия, направленные, по ее мнению, на ее изнасилование, а также высказывать соответствующие намерения. Кроме того, мужчины не выпускали медицинского работника из квартиры», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время задержаны трое мужчин, в отношении них возбуждено дело о незаконном лишении свободы и покушении на изнасилование.