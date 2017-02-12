На Алтае разбился вертолет

Над озером Телецкое на территории Республики Алтай потерпел крушение вертолет Robinson R-66, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Очевидцы утверждают, что «вертолет упал в озеро и затонул».

В региональном главке МЧС агентству сообщили, что проверяют информацию о крушении вертолета, и подтвердили, что его пилот не выходит на связь.

На борту вертолета могли находиться пять человек.